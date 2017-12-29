فيديو: عشيرة السواركة تنظم لقاء موسعاً ضد قرار دونالد ترامب

عبدالله أبو حشيش

خاص دنيا الوطن-نظمت قبيلة السواركة في فلسطين وشمال سيناء مساء اليوم الجمعة لقاء دعم ومساندة للأقصى والقدس الشريف بحضور لفيف من قيادة الفصائل الوطنية والإسلامية والوجهاء والمخاتير ومثقفي المجتمع المدني.وعقد اللقاء في ديوان الشيخ المختار مازن أبو شيحة مختار عشيرة السواركة في قطاع غزة، حيث تخلله كلمات منوعة للجان الإصلاح والمثقفين والقوى الوطنية.بدوره، شدد المختار أبو شيحة على ضرورة تكاتف الجهود على كافة المستويات، وخصوصاً المخاتير والوجهاء لحماية الأقصى والقدس من الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية.واعتبر أبو شيحة قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هو قرار خائب، وسيواجهه المخاتير كباقي شرائح المجتمع بالتصدي له والعمل على إسقاطه مهما كلف الأمر.وكشف المختار أبو شيحة عن تشكيل حركة الاتحاد (اتحاد أحباب محمد صلى الله عليه وسلم) مكونة من العشائر والوجهاء لمواجهة قرار ترامب والدفاع عن الأقصى والمقدسات.فيما أكد موفق حميد ممثل القوى الوطنية والإسلامية في اللقاء على ضرورة مواصلة الجهود والفعاليات من أجل إسقاط قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.وأعلن حميد في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" عن دخول الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية على خط المواجهة والتصدي لقرار أمريكا، حيث بدأ يوم أمس بإرجاع الأسرى لوجبات الطعام كخطوة أولى على قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.