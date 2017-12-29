(تويتر) يحذف حساب الفتاة الأسيرة عهد التميمي

(تويتر) يحذف حساب الفتاة الأسيرة عهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على حذف حساب للفتاة الأسيرة عهد التميمي، التي تقبع حالياً في سجون الاحتلال بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين.

ونقلت مواقع إخبارية عبرية، أن إغلاق حساب التميمي من قبل (تويتر)، يأتي ضمن سياسة إدارة الموقع المزعومة لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات طابع عنيف أو تحريضي بحسب صحيفة (القدس).

وقالت منال التميمي، قريبة عهد، إن (تويتر) هو من أغلق حساب الأخيرة.

من جهة أخرى، أطلق متضامنون مع عهد التميمي حساباً بديلاً لها على موقع (تويتر)، للتضامن معها ونشر أخبارها للعالم.

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