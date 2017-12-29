مجلس السفراء العرب في أبيدجان يرحب بتصويت ساحل العاج لصالح القدس

رحب مجلس السفراء العرب في أبيدجان بتصويت ساحل العاج لصالح القرار الخاص بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس يوم الخميس الموافق 28/12/2017، برئاسة العميدالسفير محمد عبد الله البخاري سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وذلك في منزل أمين عام المجلس سفير المملكة العربية السعودية السفير سعود بن سعد الثبيتي.





من جانبه، أكد خطاب بياري القائم بأعمال سفارة فلسطين في أبيدجان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما اتفق عليه في الاجتماع الطارئ، والذي عقد بتاريخ 14/12/2017 بشأن القدس بطلب من دولة فلسطين على إبقاء المجلس منعقداً بهدف التنسيق والمتابعة لما تم اتخذاه من الخطوات المتفق عليها للتحرك على الساحة الإيفوارية، حيال ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من قرار الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس للعمل على إيصال الموقف العربي والإسلامي الموحد.





أجمع السفراء على أهمية ما تم إنجازه من خطوات، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد سفير الفاتيكان، وعميد السلك الدبلوماسي في أبيدجان على موقف الفاتيكان الرافض للقرار الأمريكي بشأن القدس، وبعقد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان، والبيان الصادر عن الاجتماع وتوحيد خطبة الجمعة عن القدس بتاريخ 15/12/2017.





اتفق أعضاء المجلس على التوجه للحكومة الإيفوارية لشكرها باسم مجلس السفراء العرب على تصويتهم لصالح القرار الخاص بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي سينعكس إيجابياً على العلاقات الثنائية بين ساحل العاج والمجموعة العربية والتعبير عن ثقة المجموعة العربية من أن ساحل العاج، ستعمل خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن من أجل تطبيق واحترام المجتمع الدولي لجميع القرارات الدولية، وفرض الأمن والسلم الدوليين.





كما اتفق المجلس على الاستمرار في العمل على المستويين الرسمي والشعبي؛ للتركيز على مدينة القدس وأهميتها التاريخية، والعمل على تنظيم مهرجان وتظاهرة ثقافية عن مدينة القدس في العام 2018، وضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان والنقابات المحلية؛ لشرح وتوضيح أبعاد القضية الفلسطينية، ومدينة القدس بجوانبها الإنسانية والدينية والتاريخية.

رام الله - دنيا الوطن