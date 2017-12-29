أبو يوسف: شعبنا قادر على فرض التراجع على الإدارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن حكومة الائتلاف المتطرفة بقيادة نتنياهو، تحاول وضع وقائع جديدة على الأرض تزامناً مع ترامب حول مدينة القدس، مؤكداً أن محاولة الإدارة الأمريكية لفرض إملاءاتها وشروطها لا يمكن أن تمر.



وأضاف أبو يوسف في حديث لوسائل الإعلام: إن هناك انغلاقاً في الأفق السياسي، وعندما يتم الحديث عن تساوق ومسابقة في ظل ما يجري للأسرى الفلسطينيين وأهاليهم، الذين باتوا موضع استهداف ممنهج من قبل السياسيين الإسرائيليين، والذين يسوقون أنفسهم عبر مواقفهم المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، فهذا يستدعي وضع آليات لجر الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه ما يجري للأسرى، وما تتعرض له الارض الفلسطينية من استيطان باعتبارها جريمة حرب، وكذلك نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع الاستمرار في مسيرة النضال والانتفاضة والمقاومة بمواجهة مع الاحتلال، واذا لم يكن هناك فعل جدي وحقيقي من كافة الأطراف الدولية .



وأكد أبو يوسف، أن كل التهديدات والابتزاز وفرض الشروط لن تنجح في ثني الشعب والقيادة الفلسطينية عن المضي قدمًا في التحرك، على مختلف المستويات، لرفض القرار الأمريكي حول القدس، وتحقيق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال.



و اضاف لذا نحن نعتقد ان هناك مجموعة من الآليات ولا يوجد الالتزام بها وهناك استهتار في الامم المتحدة ومجلس الامن من قبل الاحتلال بعدم تنفيذ القرارات، ولا بد ان يكون هناك دعم عربي لانجاز المؤتمر الدولي للعمل على انهاء الاحتلال والامتثال لكافة القرارات الدولية من جانب الاحتلال، وبالتالي نحن نتطلع الى دعم جدي يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس و عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم.



وأشاد ابو يوسف بمساندة كافة أحرار العالم والشعوب العربية وقواها الحية ، لافتا إن الابتزاز الأمريكي الأخير للدول الأعضاء في الجمعية العامة في الأمم المتحدة عبر ورقة المساعدات قد فشل في تحقيق مبتغاه، أمام زخم انتصار المجتمع الدولي للقدس.



وشدد على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية بمختلف وسائلها، معبرا عن اعتزازه بمقاومة شعبنا وقواه لهذا القرار، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى أرض ملتهبة، مؤكداً بأن شعبنا قادر على فرض التراجع على الإدارة الامريكية، ونحو وقف الاندفاعة "الصهيونية" لاستثمار قرار تلك الإدارة، مدعوماً في الشارع العربي والإسلامي ومن الأحزاب والقوى الحية عربياً وإقليمياً ودولياً.