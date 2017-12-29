الحكومة الإسرائيلية تتوجه للعليا لإلغاء أمر منع احتجاز جثث الشهداء

رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة الإسرائيلية: إنها قدمت طلباً للمحكمة العليا لإجراء مداولة إضافية في الأمر القضائي الذي أصدرته، ويمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء، والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح لها ذلك.



وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا قضائيًا، أواسط الشهر الحالي، قالت فيه إن الحكومة لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشلت الحكومة في سن القانون.



من جانب آخر اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر القضائي "إشكاليًا"، وقال إنه سيجتمع بـ "الكابينت"، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للبحث عن "حلول قانونية تتيح احتجاز الجثامين لمواصلة الضغط على حماس"، وأنه "لا يمكن أن نعطي حماس الهدايا مجانًا".



وقالت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، إنها "ستُصدر مذكرة قانون تتيح احتجاز جثامين الشهداء من أجل استخدامها في المفاوضات" بحسب موقع عرب 48.



وأكد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه أصدر تعليماته ببدء العمل على تمرير قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، لاستخدامها كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.