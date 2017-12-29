ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب

رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مار مينا فى حلوان.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة، أن عهد أبو ظبي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها فى التصدى لظاهرة الإرهاب، مؤكدًا قوة علاقات الأخوة والتعاون البناء والمتميز الذي يجمع بين البلدين بحسب "المصري اليوم".



ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لمواقف دولة وشعب الإمارات الشقيقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربى المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الأمة وفي مقدمتها آفة الإرهاب.