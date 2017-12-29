ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مار مينا فى حلوان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة، أن عهد أبو ظبي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها فى التصدى لظاهرة الإرهاب، مؤكدًا قوة علاقات الأخوة والتعاون البناء والمتميز الذي يجمع بين البلدين بحسب "المصري اليوم".

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لمواقف دولة وشعب الإمارات الشقيقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربى المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الأمة وفي مقدمتها آفة الإرهاب.

أخبار ذات صلة

السعودية ترد على تركيا حول محاولة انقلاب في قطر

السعودية ترد على تركيا حول محاولة انقلاب في قطر

(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

فيديو: إمام مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين بالقاهرة

فيديو: إمام مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين بالقاهرة

سوريا: مروحيات أمريكية تجلي قيادات من تنظيم الدولة بدير الزور

سوريا: مروحيات أمريكية تجلي قيادات من تنظيم الدولة بدير الزور

السيسي: محاولات الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين

السيسي: محاولات الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائما جزئيا الى صافٍ

السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائما جزئيا الى صافٍ

وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى

وفاة طفلة من عورتا بعد عرقلة وصولها الى المسستشفى

الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الأسطل يستنكر الهجوم الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الهباش يدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا في مصر

الهباش يدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا في مصر

عربي

السعودية ترد على تركيا حول محاولة انقلاب في قطر

السعودية ترد على تركيا حول محاولة انقلاب في قطر

ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي: نتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب

(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

منوعات

راغب علامة: السوريون انتصروا على الإرهاب و نعاني من فلتان إعلامي وأتمنى أن أشغل منصب وزير للعدل

راغب علامة: السوريون انتصروا على الإرهاب و نعاني من فلتان إعلامي وأتمنى أن أشغل منصب وزير للعدل

&#34;جمالك ما بيخلص&#34; لحسين الديك تحصد مليون مشاهدة بعد أسبوع

"جمالك ما بيخلص" لحسين الديك تحصد مليون مشاهدة بعد أسبوع

&#34;القاهرة والناس&#34; تنفي صحة شائعات عن بيعها

"القاهرة والناس" تنفي صحة شائعات عن بيعها

بالفيديو: عودة سعيد فارس للغناء بعد مشكلته مع ميريام فارس

بالفيديو: عودة سعيد فارس للغناء بعد مشكلته مع ميريام فارس