الجامعة العربية تدين الهجوم على كنيسة مارمينا جنوب القاهرة

الجامعة العربية تدين الهجوم على كنيسة مارمينا جنوب القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وإدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين.

وأعرب الأمين العام في بيان له اليوم الجمعة، عن خالص تعازيه لمصر، رئيساً وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أبو الغيط، دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الجرائم الإرهابية المتكررة، التي ترمي إلى زعزعة أمنها واستقرارها، وبث الفرقة بين أبنائها، كما حيا يقظة وشجاعة عناصر الأمن القائمين على تأمين الكنيسة، والذين تمكنوا من تصفية أحد الإرهابيين المهاجمين، مما ساهم في الحد من الآثار السلبية لهذا الحادث. 

وشدد على أن هذا الحادث، والحادث الذي سبقه في مسجد الروضة بشمال سيناء، الذي وقع خلال الشهر الماضي، وفي يوم جمعة أيضاً، يأتي ليؤكد مجدداً بأن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع دون النظر إلى أديانهم ومعتقداتهم، وأن هدف الإرهاب الأساسي هو خلق الفتنة، وبث الفرقة بين أبناء الشعوب الواحدة، لوقف مسيرة تنميتها وتقدمها.

وأكد أبو الغيط مجدداً ضرورة تكاتف وتضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة هذا الخطر البغيض على مختلف الأصعدة، وبالشكل الذي يكفل اجتثاثه من جذوره، لأنه أصبح يهدد الجميع ولا يوجد بلد بمنأى عنه.

يذكر، أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي المسلح على كنيسة مارمينا إلى 10 شهداء و5 مصابين بينهم 2 بحالة حرجة.

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