تظاهرة في عكا تنديداً بإعلان ترامب

تظاهرة في عكا تنديداً بإعلان ترامب
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات المواطنين من مدينة عكا والقرى المجاورة، في وقفة احتجاجية على دوار غسان كنفاني، اليوم الجمعة، رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة بقرار الرئيس الأميركي، وأخرى مناصرة للقدس، كتب على بعض منها "القدس فلسطينية... شاء من شاء وأبى من أبى"، "أميركا هي الطاعون" و"القدس عربية فلسطينية".

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، هتافات منددة بقرار ترامب، ومؤكدة على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وقال عضو اللجنة الشعبية في عكا، داوود عبد الفتاح: إن "هذه الوقفة الاحتجاجية، جمعت كافة أطياف المدينة، وهي تأتي في أعقاب قرار الأزعر ترامب، وبدورنا سنستمر بالاحتجاج بشكل أسبوعي في المكان نفسه".

وأضاف: إن "مستوى الرد على قرار الرئيس الأميركي كان جباراً على صعيد البلاد والعالم، وكلنا أمل بأن تتواصل الاحتجاجات ضد قرار ترامب".

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