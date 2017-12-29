(مايكرفون) مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين

فيديو: اللحظات الاولى من الهجوم على كنيسة مارمينا







رام الله - دنيا الوطناطلق إمام مسجد الدسوقي في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة صرخات استغاثة لحظة بدء الهجوم على كنيسة مارمينا المجاورة عبر (مايكروفون) المسجد، يدعو فيها لموطنين لنجدة الكنيسة، بحسب رواية عن شهود عيان وتناقلتنا صفحات اخبارية مصرية.وأشار الشهود إلى أن أبناء المنطقة هبوا لنجدة الكنيسة وأحاطوا بها وحالوا دون اقتحامها، ودفع عدد منهم ثمنا لحياته، بحسب ما جاء على موقع الغد.وسقط تسعة قتلى جلهم مدنيون في الهجوم على الكنيسة بالإضافة إلى المهاجم، بحسب وزارة الصحة المصرية.