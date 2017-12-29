إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بقرية نعلين

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة.



وقالت مصادر محلية، إن أهالي القرية خرجوا احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، للجمعة الرابعة على التوالي، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، ومصادرة الأراضي والاستيطان، حيث هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وبينت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت الكمائن في محاولة للإيقاع بالمتظاهرين واعتقالهم، بينما هاجمت المنازل بقنابل الغاز المسيل للدموع، وحاولت اقتحام القرية لكن الشبان تصدوا لها.