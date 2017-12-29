للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس

للجمعة الرابعة على التوالي.. مظاهرات أردنية نصرةً للقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصل آلاف من الأردنيين للجمعة الرابعة على التوالي التنديد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمةً لإسرائيل.

ووفق صحيفة الغد الأردنية، فإن المسجد الحسيني وسط عمان شهد مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، فيما تجمع العشرات أمام السفارة الأمريكية للتضامن مع القدس.

وفي اربد، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الهاشمي للتنديد بالقرار الأميركي، وطالب المشاركون الدول العربية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وأميركا.

وفي العقبة نظم ملتقى العقبة الوطني للدفاع عن القدس وقفة احتجاجية أمام مسجد الملك الحسين بن طلال بمشاركة العشرات من كافة الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية.

وانطلقت في الزرقاء، مسيرة حاشدة من مسجد عمر بن الخطاب في الزرقاء للتنديد بالقرار الأميركي، وفي الطفيلة نظم العشرات وقفة احتجاجية نصرة للقدس وتنديداً بقرار الرئيس الأميركي.

ونظم الحراك الشعبي في معان وقفة احتجاجية نصرة للقدس والمسجد الأقصى، فيما نظمت الكرك فعاليات شعبية ووقفات احتجاجية في مناطق مؤتة والمزار الجنوبي وعي رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

أرشيفي: الأردن تواصل احتجاجاتها ضد قرار ترامب
 

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