فيديو: أغنية أردنية تحتفي بالأسيرة الفتاة عهد التميمي

فيديو: أغنية أردنية احتفاءً بعهد التميمي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة زين الأردنية، أغنية تحتفي بالفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، عبرت فيها عن دعمها للأسيرة الشابة التي أصبحت أيقونة النضال الفلسطيني.وقالت شركة زين، إن هذه الأغنية إهداء إلى عهد، وإلى كل من حفظ العهد، من الأهل والأسرى والشهداء في فلسطين الحبيبة، ولكل من بقي على العهد مع القدس وحق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم".والأغنية من أداء الفنانة تانيا وكلمات بشار حوامدة وعمار فريح وألحان محمد بشار.وتظاهر أكثر من ألف شخص في وسط عمان بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة رفضا لاعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.كما شارك مئات الأردنيين الجمعة في تجمعات واعتصامات وتظاهرات في مدن البلقاء واربد والعقبة والزرقاء والطفيلة تنديدا بالقرار الأميركي.يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الأسيرة عهد التميمي من منزلها، بعد انتشار فيديو لها وهي تطرد جنود إسرائيليين من أمام منزلها في رام الله.