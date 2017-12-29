فيديو: إمام مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين بالقاهرة

فيديو: جانب من الهجوم المسلح على كنيسة في القاهرة

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (سبوتنك) الروسية، عن مصدر أمني مصري، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي وقع على كنيسة مارمينا العجايبي في حلوان، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين، بالإضافة لشرطي واحد، وتمكنت قوات الأمن من قتل ثلاثة مسلحين واعتقال آخر.وقالت الوكالة، نقلاً عن المصدر، إنه بمجرد أن بدء الهجوم المسلح على الكنيسة، استغاث إمام مسجد الدسوقي، القريب من الكنيسة بأهالي المنطقة، الذين هرعوا لمكان الحادث، وتصدوا مع الشرطة للمسلحين، وتمكنوا من القبض على أحدهم.ولفت المصدر الأمني إلى أن قوات الأمن تعاملت باحترافية عالية مع المسلحين، وتمكنت من التصدي للهجوم وإنهائه بشكل سريع، وفتحت الطريق على الفور لسيارات الإسعاف، التي هرعت إلى مكان الحادث لإجلاء القتلى والمصابين.