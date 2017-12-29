سوريا: مروحيات أمريكية تجلي قيادات من تنظيم الدولة بدير الزور

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء السورية، إن مروحيات تابعة للجيش الأمريكي، أجلت عدداً من قادة تنظيم الدولة من محافظة دير الزور إلى محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا.



ونقلت الوكالة السورية، عن مصادر لها، أن مروحيات تابعة للقوات الجوية الأمريكية قامت في 28 كانون الأول/ديسمبر بالإنزال في منطقة تقع ضمن محافظة دير الزور السورية، وبعدها قامت الطائرات بالإقلاع إلى جنوب محافظة الحسكة حيث شوهدت المروحيات فوق مخيم السد، وفق ما أورد موقع (سبوتنك) للأنباء.



وأشارت "سانا" أن المروحيات الأمريكية قامت بإجلاء عدد من قادة تنظيم الدولة في المنطقة، وتم نقلهم إلى مناطق تابعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.