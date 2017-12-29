خوفاً من البرد.. بريطانيا تلتف على العقوبات الأوروبية ضد روسيا

خوفاً من البرد.. بريطانيا تلتف على العقوبات الأوروبية ضد روسيا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إن ناقلة الغاز الروسية "كريستوف دو مارجيري" وصلت إلى المملكة المتحدة، حاملة أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال المستخرج في حقول شبه جزيرة يامال الروسية إلى المملكة.

وأوضح الموقع، أن بريطانيا اضطرت للتحول بشكل عاجل إلى الغاز الروسي بسبب النقص في إمدادات الغاز نتيجة خروج خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز في المملكة من الخدمة، إضافة لانخفاض درجات الحرارة في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث هبطت درجات الحرارة بوسط البلاد إلى -13، ما يعد أقل بـ 15 درجة عن المتوسط المعتاد لشهر ديسمبر.

وبهذه الخطوة تجاهلت لندن العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة ضد روسيا، والتي تمس مشاريع الغاز في يامال الواقعة في القطب الشمالي، وكانت بريطانيا وشركاؤها الأوروبيون قد صادقوا على تمديد عقوباتهم ضد روسيا الأسبوع الماضي لمدة 6 أشهر أخرى.  

ويامال للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك لشركات تضم "نوفاتيك" الروسية (50.1%)، و"توتال" الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، إضافة لصندوق الاستثمار الصيني طريق الحرير (9.9%).

ومشروع يامال ليس مدرجا بشكل مباشر في العقوبات الأوروبية، لكن بروكسل ولندن فرضتا عقوبات مختلفة على روسيا تضامنا مع العقوبات الأمريكية، وتشمل هذه العقوبات فرض قيود على الابتكار وتطوير حقول الطاقة الجديدة. 

أرشيفي: عقوبات أوروبية على روسيا
 

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