السيسي: محاولات الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين

السيسي: محاولات الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، اليوم الجمعة، وأسفر عن وقوع قتلى وعدد من المصابيين المدنيين.

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أن الرئيس يقدم تعازيه لأسر شهداء هذا الهجوم المسلح الذى استهداف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

ووجه الرئيس السيسي كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الضحايا والمصابين، كما وجه باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة.

وأكد "أن هذه المحاولات اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف".

وأضاف "تشيد رئاسة الجمهورية بالروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم ونجاحهم في إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير الكنيسة، والتي تعكس مرة الأخرى التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها في مواجهة يد الارهاب الغاشمة".

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