فيديو وصور: كيف اصابت صواريخ المقاومة المستوطنين بالهلع بعيد ميلاد آرون شاؤول

فيديو وصور: كيف اصابت صواريخ المقاومة المستوطنين بالهلع بعيد ميلاد آرون شاؤول
والدة الجندي المفقود آرون شاؤول
رام الله - دنيا الوطن
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظة انطلاق صافرات الانذار وحالات الهلع في صفوف المستوطنين في ناحل عوز بعد انطلاق الصواريخ من قطاع غزة خللال احتفالية لذكرى ميلاد الجندي الاسرائيلي المحتجز لدى المقاومة في قطاع غزة ارون شاؤول .

وتعقيبا على ذلك، قال آفي غاباي رئيس حزب العمل الاسرائيلي: "لقد فقدنا الردع"، بحسب ما جاء على موقع (واللا) العبري.

أما شقيق آرون شاؤول فقد قال زاعما: "حماس تشن حربا نفسية ضدنا وسنواصل"، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 العبرية.

هذا وقالت زهافا شاؤول والدة الجندي آرون عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة: "إنها تجربة بائسة ومخيفة لكن الاهم هو أنه لم يصب أحد بأذى"، بحسب يديعوت أحرونوت.

فيديو أول لحالة الذعر التي اصابت المستوطنين بعد اطلاق الصاروخ من قطاع غزة

 


فيديو ثاني لحالة الذعر التي اصابت المستوطنين بعد اطلاق الصاروخ من قطاع غزة
 


حالات الهلع اثر سقوط صاروخ من قطاع غزة

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