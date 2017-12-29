مصرع مواطن وابنه واصابة اثنين اخرين بحادث سير شرق طولكرم

مصرع مواطن وابنه واصابة اثنين اخرين بحادث سير شرق طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن رائد غازي الحاج 43 عام وابنه اوس 11 عام مصرعهما واصيب شخصين اخرين بحادث سير ذاتي وقع ظهر اليوم الجمعه ببلدة بلعا شرقي طولكرم.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان غرفة عمليات شرطة طولكرم تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي بعد اصطدام مركبة بعامود كهرباء داخل بلدة بلعا و وصول اربعة مواطنين للمشفى بطولكرم وقد اعلن الاطباء عن وفاة اثنين منهم فيما وصفت اصابة الثالث بالخطيرة والرابع بالمتوسطة.

واضاف ارزيقات بان الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم ابلاغ النيابة العامة.

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