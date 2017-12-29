نافذ عزام: انتفاضة الشعب الفلسطيني تقربنا نحو إسقاط جريمة ترامب

نافذ عزام: انتفاضة الشعب الفلسطيني تقربنا نحو إسقاط جريمة ترامب
القيادي في الجهاد الإسلامي - نافذ عزام
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن الامة كلها مطالبة بالخروج والنفير من أجل حماية القدس والدفاع عنها، مشدداً على أن أمريكا معتدية على الحق الفلسطيني ويجب التصدي لها.

وقال عزام، في مسيرة جماهيرة شمال قطاع غزة، إن هذه خير أمة اخرجت للناس والوقوف في وجه الباطل الذي تمثله أمريكا وإسرائيل هو جزء من هذا الدور الذي يلزم الأمة ان تقوم به، لافتاً إلى أن الاعتقال الذي تنتهجه قوات الاحتلال هو عدوان وجريمة. 

وتابع: "هذه الأمة قوية وبإمكانها ان تفعل الكثير لأداء الأمانة المكلفة بها ، والقدس هي في رأس الأمانة، أمتنا العربية والاسلامية لم تعادي الانسانية، ولم تعتدي على شعوبها، لكن أمريكا وإسرائيل ارتكبتا جرائم فظيعة بحق البشرية".

واستطرد: "اليوم وبعد خمسة أسابيع على قرار ترامب الظالم والباطل، لم تحقق الأمة شيئا على صعيد مواجهة هذا القرار، فماذا تنتظر، وكلما انتفض الشعب الفلسطيني وتصاعد غضبه فإن هذه الانتفاضة ستقربنا إلى إسقاط جريمة ترامب".

وأكمل: "القدس تمثل أمل ومستقبل الأجيال كلها، والانتفاضة يجب أن تستمر وتطويرها وديمومتها مسؤولية كل فلسطيني، وفلسطين نقطة تجميع لكل الجهود والطاقات، وعامل وحدة لكل قواها وتياراتها".

ولفت إلى أن الدول العربية والاسلامية امام موقف تاريخي اليوم، وعليها تعزيز الاصطفاف الواسع في مواجهة أمريكا وإسرائيل".

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