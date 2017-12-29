بحسب إستفتاء "دنيا الوطن": حالة تشاؤم عربية وفلسطينية من قضايا الشرق الأوسط

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء السنوي لـ "دنيا الوطن"، أن أكثر من 66% من المشاركين يعتبرون أن 2018 لن تشهد أي تغيراً على الساحة العربية والفلسطينية، وأنه لن تحل أي من القضايا العالقة في الشرق الأوسط.وحسب الاستفتاء، فإن النسبة المتبقية توزعت على القضايا (الفلسطينية، والقطرية، والسورية، واليمنية)، والتي حصلت على نسب ضئيلة جداً، الأمر الذي يعكس حالة التشاؤم لدى الأوساط العربية والفلسطينية.وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، إن نتائج الاستفتاء الأولية تعكس مدى التشاؤم العربي والفلسطيني تجاه القضايا العالقة في الشرق الأوسط، خاصة بعد أكثر من خمس سنوات من النزيف العربي والذي شهد حالة من النزاعات في كل بلدان الإقليم.وأوضح أبو رمضان، أن تلك الحالة نتجت عن تفتت الأوضاع الفلسطينية وغياب المصالحة وتعثر ملف الوحدة الوطنية، إلى جانب زيادة الشراسة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي والقدس واللاجئين والاستيطان وغيرها من القضايا، إضافةً إلى الانحياز الأمريكي للحكومة الإسرائيلية.وأضاف أبو رمضان: "جميعها دفع أن يظهر الجماهير حالة من التشاؤم، ونتيجة الاستفتاء تعكس الحالة الموجودة في الوقت الراهن خاصة وأنه لن يكون هناك حلولاً في الوقت القريب أو خلال العام المقبل لأي من القضايا المطروحة وإن كان بعضاً منها سيشهد حلاً جزئياً".وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تختل فيه موازين القوى لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب ضعف الحالة العربية التي من الضروري أن تتماسك في مواجهة المخططات الإسرائيلية.وتابع: "الشارع العربي والفلسطيني يسير تجاه الانكفاء على الذات خاصة بعد فشل الربيع العربي وما آلت إليه الأوضاع من تداعيات وأصبحت الأولوية ليست للتحول الديمقراطي وقضايا العيش الكريم بقدر ما هو تحقيق الأمن وتماسك الدولة والتماسك الاجتماعي ومواجهة الإرهاب الذي تتعرض له كل بلدان الإقليم العربي".وأكمل أبو رمضان: "إن تحقيق الأمن الاجتماعي لدى المواطنين أصبح على صدارة الأولويات بخلاف القضايا المرفوعة مسبقا والتي لها علاقة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية التي كانت مطروحة سابقاً".بدوره، أكد المحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن النتائج الأولية لاستفتاء "دنيا الوطن" تعكس قراءة حقيقة للواقع العربي والفلسطيني، لافتاً إلى أن الشارع العربي أصبح على يقين بأن القضية أكبر من أن تحل في فترة زمنية قصيرة.وأوضح الصواف، أن الجماهير باتت تحتاج إلى تغيرات كبيرة سواء على مستوى النظم أو مستوى الشعوب، مشيراً إلى أنه يميل إلى أن الأمور ستبقى على حالها حتى مع نهاية العام المقبل.وأضاف: "ربما بعد ذلك قد يكون هناك حديث آخر للشعوب وتغيرات ربما لم يعد يدركها الزعماء، أما الحالة العربية والفلسطينية في العام المقبل لن تتغير ولن يحدث أي تغيرات جذرية فيها".ويعزو الصواف، ذلك إلى وجود انهيار تام في الحالة العربية والفلسطينية، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تحمل عنوان التغيير لكل ما هو موجود حيث أن إحداث أي تعديل في الوضع القائم أصبح غير ممكن، والتغيير هو مدخل الحل لأن القائمين الآن على هذه القضايا وصناعتها يؤمنون بأن الحل هو مزيد من الدم والتفرق والضياع والتبعية، وفق تعبيره.وتابع: "هناك حالة تغيب سوف تحدث مع نهاية 2018 عندها يمكن الحديث عن إيجاد حلول للقضية الوطنية والفلسطينية والعربية لأن في حينها سيكون هناك إرادة مختلفة للحالة التي يوجد عليها النضال العربي".