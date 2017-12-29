فيديو وصور: إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال بمحافظات الوطن

فيديو: لحظة استهداف سيارات الاسعاف في خانيونس

فيديو: نقل احدى الاصابات في خانيونس

فيديو: لحظة وصول اصابة بالبطن الى مجمع الشفاء

فيديو: من موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة

فيديو: المواجهات في البيرة

فيديو: جانب من المواجهات عند جسر حلحول بالخليل

فيديو: اصابة شاب في الشريان الرئيسي في مخيم العروب بالخليل

فيديو: مواجهات في سلفيت

مواجهات في العيزرية بالقدس

مواجهات في العيزرية بالقدس

مواجهات في العيزرية بالقدس

جانب من المواجهات في قطاع غزة

جانب من المواجهات في قطاع غزة

مواجهات في خانيونس

مواجهات في خانيونس

مواجهات في مخيم قلنديا

مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات في بيت سيرا برام الله

مواجهات في بيت سيرا برام الله

مواجهات في بيت سيرا برام الله

مواجهات عند حاجز حوارة بنابلس

مواجهات عند حاجز حوارة بنابلس

مواجهات عند حاجز حوارة بنابلس

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين في محافظات الوطن اليوم الجمعة، احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.بدوره، أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني ان 133 مواطنا أصيبوا بجراح خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية.في مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد رمضان النتشة (15 عاما) من منطقة باب العامود بالقدس.إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس، مما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.وفي احصائية اصابات قطاع غزة، افاد اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 50 إصابة بالاعيرة النارية منهم خمسة اصابات وصفت حالتهم بالخطيرة، بالاضافة الى 120 بالاختناق تمت معالجتهم ميدانيا.في التفاصيل، في السياق ذاته، أكد القدرة بإصابة احد عشر مواطنا بجراح، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في البطن، خلال المواجهات التي اندلعت شرق جباليا.الى مدينة غزة، اشار القدرة إلى أن تسعة عشرة مواطنا شبان أصيبوا بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة باستثناء واحدة وصفت بالخطيرة في منطقة الرأس خلال المواجهات التي اندلعت شرق مدينة غزة.إلى وسط القطاع، أعلن المتحدث باسم الوزارة ان ستة مواطنين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقطاع غزة شرق مخيم البريج، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في منطقة الصدر.في غضون ذلك، أوضح القدرة أن أربعة عشر مواطنا اصيبوا بجراح خلال المواجهات التي اندلعت شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة واحدة في منطقة البطن والاخرى في الحوض.هذا واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف خلال المواجهات في خانيونس.في السياق ذاته، أوضح القدرة أن هناك 120 إصابة بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، حيث تم معالجتهم ميدانيا شرق خانيونس.في مدينة رام الله، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الجانية قضاء رام الله.وفي مخيم قلنديا، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.في السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.في مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بينهم فتى خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.وافادت وزارة الصحة، ان من بين الاصابات، حالتان بالرصاص الحي في الاطراف السفلية وصلتا إلى مستشفى الخليل الحكومي في المخيم.وافادت الوزارة أن احدى الاصابتان جاءت في الشريان الرئيسي بالفخذ وصفت حالته بالخطيرة.في السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي الصحفيين من التغطية خلال المواجهات التي اندلعت في باب الزاوية بالخليل، واستهدفتهم بقنابل الغاز، مما اسفر عن اصابة الصحفي جمال سعيفان بقنبلة صوت.هذا واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان في كمين نصب لهم في منطقة باب الزاوية.وفي المقابل، أصيب جندي اسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الفوار وبلدة يطا جنوب مدينة الخليل.في مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مفترق بلدة بيتا وحاجز حوارة جنوب نابلس، اسفرت عن اصابة أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي، بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني.هذا واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.في مدينة بيت لحم، اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي للمدينة.في مدينة طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قفين قضاء طولكرم.وفي مدينة قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جيوس شرق قلقيلية.في السياق، اصيب ثلاثة مواطنين في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال على الحاجز الجنوبي للمدينة.وشهدت مدينة سلفيت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.في مدينة اريحا، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة.