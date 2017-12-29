فيديو وصور: قتلى وجرحى بهجوم مسلح على كنيسة جنوبي القاهرة

فيديو: جانب من الهجوم المسلح على الكنيسة بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، إن عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في حلوان ارتفع إلى عشرة أشخاص، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح.وهاجم مسلحان القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام كنيسة القديس مار مينا في حلوان جنوبي القاهرة، مما أدى إلى مقتل ضابط ومجندين وفراش الكنيسة، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).وتمكنت القوات الأمنية من قتل أحدهما، بينما نجحت في اعتقال المسلح الثاني، الذي لاذ بالفرار عقب الهجوم.ودفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمجموعات قتالية إلى موقع إطلاق النار على الكنيسة، وقامت بغلق مداخل ومخارج جنوب القاهرة، فيما انتقل مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.كما انتقل المحامي العام لنيابات حلوان المستشار تامر العربي لمعاينة موقع الحادث. وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، فإن المسلحان هاجما القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام الكنيسة، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابط ومجندين وفراش الكنيسة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، بينما تمكن آخر من الهرب.وأوضح الموقع، أن جرى إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لتعقب المسلح الهارب، فيما دفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات أمنية في محيطة الكنيسة، كما أنها فككت عبوتين ناسفتين بالمكان.