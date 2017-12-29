فيديو وصور: قصف مدفعي شرق القطاع والاحتلال يزعم اطلاق ثلاثة صواريخ من غزة

فيديو: لحظة هلع المستوطنين عن سماع صافرات الإنذار

فيديو: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

بقايا الصاروخ

مكان سقوط الصاروخ

مكان سقوط الصاروخ

بقايا الصاروخ

خاص دنيا الوطنأقدمت مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، على قصف أهدافاً على الحدود، دون أي اصابات حتى اللحظة.جاء ذلك، بعد أن زعم الإعلام العبري، أن صافرات الإنذار دوت في عدة أرجاء بالمجلس الإقليمي (أشكول) في النقب.وفي ذات السياق، قال موقع والاه العبري إن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدة اثنين منها، فيما زعمت مصادر إسرائيلية إصابة منبى بمستوطنة ناحل عوز بصاروخ أطلق من غزة.بدورها، قالت إذاعة الأقصى المحلية، إن الانفجارات التي سمعت قبل قليل، ناجمة عن اطلاق الاحتلال صواريخ من القبة الحديدية تجاه صاروخ للمقاومة خرج من القطاع.من ناحيته، قال موقع مفزاك لايف العبري، إنه خلال الأسابيع الأخيرة الماضية أطلق من قطاع غزة 32 صاروخاً نحو المستوطنات منها 18 صاروخا عبرت الحدود والقبة الحديدية اعترضت ستة منها فقط والباقي سقط داخل القطاع.