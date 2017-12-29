مصاب يناشد الرئيس محمود عباس لتحويله للعلاج بالخارج

مناشدة للاخ المناضل حسين الشيخ
بعد الله التجا اليكم لانقاذ حياة ولدى / حسام اكرم شكشك
حيث اصيب حسام اصابة خطرة اثناء عمله فى مصنع الطوب ونقل فورا على حساب شركة التامين الوطنية لمستشفى ايخلوف باداخل واجريت له عملية انقاذ لحياته واستمرت فترة علاجه بالمستشفى نحو الشهر ثم اخرج منها على ان يعود ثانية لاجراء عمليات توصيل مجرى البول ومجرى البراز اكرمكم الله فى يوليو الماضى ، وقد تم رفض تصريحه لمستشفى ايخلوف حتى اليوم ويعانى الشاب من تدهور فى حالته الصحية.
نرجو سيادتكم التدخل العاجل لانقاذ حياة الشاب .
والد المريض / حسام اكرم شكشك
جوال 0599838727
جوال 0599838727