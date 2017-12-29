معهد الأمل للأيتام ينظم يوم عمل" اليتيم بين الواقع والطموح"





رام الله - دنيا الوطننظمت إدارة جمعية معهد الأمل للأيتام اليوم الخميس الموافق، يوم عمل بعنوان "اليتيم بين الواقع والطموح" بمقر الجمعية بمدينة غزة، وذلك سعياً للرقي بالخدمات المقدمة للأيتام ووضع رؤية استراتيجية مستقبلية لخدمة الأيتام بقطاع غزة.وشارك في يوم العمل عدد من المؤسسات المحلية والدولية كان من أهمها، جمعية الإغاثة الإسلامية – فلسطين، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، وجمعية أرض الإنسان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وبرنامج غزة للصحة النفسية، وعدد من أكاديميي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.وتركزت أوراق العمل المشاركة في يوم العمل على ثلاث محاور رئيسية تهدف إلى بحث ودراسة واقع اليتيم والخدمات المقدمة إليه في ظل الظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزة، وهي: محور الرعاية النفسية للطفل اليتيم، ومحور الرعاية الصحية، ومحور الرعاية الاجتماعية.ومن أهم ما نتج عن اليوم من توصيات ، هو إنشاء شبكة مؤسساتية لإدارة حالة الأطفال الأيتام، وتصميم برامج إرشادية وعلاجية للتدخل السلوكي السليم للأيتام لتعزيز وتمكين اليتيم، كما وأوصى المشاركون بضرورة العمل على إنشاء كفالات ادخار يستفيد منها اليتيم كمشروع اقتصادي لتمكين اليتيم من ممارسة حياته الطبيعية بعد سن البلوغ.وفي تعقيبه على يوم العمل شكر رئيس مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام الدكتور عبد الماجد الخضري جميع المشاركين بيوم العمل، مثمناً حضورهم الفاعل في اليوم، مؤكداً على ضرورة أخذ التوصيات بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها.بدوره، دعا عضو مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام المهندس أسامة قاسم إلى عقد مؤتمر علمي لدراسة واقع اليتيم بشكل موسع، وبناء خطة تنفيذية لما خرج به يوم العمل من توصيات هامة بمشاركة مؤسسات رعاية الأيتام، كما أكد على ضرورة ديمومة ورش العمل والمحاضرات لاستكمال محاور علمية أخرى منها حقوق الطفل اليتيم ومحور الرعاية التعليمية.من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمعهد الأستاذ إياد المصري، إلى أن الهدف الفعلي ليوم العمل هو بلورة استراتيجية مستقبلية بمشاركة مؤسسات رعاية الأيتام، بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للأيتام وتحسين الوضع المعيشي لهم، بالإضافة إلى تمكين أسرة الطفل اليتيم إلى جانب تمكين اليتيم نفسه.