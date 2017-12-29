مصرع 12 أمريكياً وإصابة 15 في حريق ضخم بنيويورك

رام الله - دنيا الوطن

لقي 12 أمريكياً مصرعهم وأصيب نحو 15 آخرين بجروح بليغة، اليوم الجمعة، في حريق ضخم شب في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.



وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى السكني، مشيرة إلى أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون في الموقع، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



واعتبر مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو: "أن هذه مأساة بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها".



وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنه تم العثور على قتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وما فوق 50 عاماً.