فيديو: مذيع لبناني يتطوع لدفع الكفالة المالية عن الأسيرة "نور التميمي"

فيديو: مذيع لبناني يتطوع لدفع الكفالة المالية عن الأسيرة "نور التميمي"
الإعلامي طوني خليفة
خاص دنيا الوطن
طلب المذيع اللبناني، طوني خليفة، أمس الخميس، من باسم التميمي والد الأسيرة الفتاة عهد وعم الأسيرة نور، بأن يقوم بالتطوع بدفع الكفالة المالية التي فرضتها محكمة الاحتلال مقابل الإفراج عن نور.

جاء ذلك، خلال استضافة والد الفتاة عهد التميمي في برنامج العين بالعين المذاع على قناة الجديد اللبنانية، وذلك للحديث عن قضية عائلة التميمي ومواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي، حيث طلب خليفة بأن يدفع الكفالة المالية والتي يبلغ قدرها خمسة آلاف شيكل ما يعادل (1500 دولار).

وقال خليفة: "هل تسمح لي أن أدفع الكفالة لكي أشارك بجزء بسيطة من البطولة التي قامت بها عهد ونور، هل تسمحون لي بأن أنال هذا الشرف".

ورد عليه والد عهد: "نشكرك على هذه الروح الطيبة ونحن نتشرف بذلك ونكون بإذن الله على تواصل".

فيديو: مذيع لبناني يطالب بدفع الكفالة المالية عن نور التميمي
 

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