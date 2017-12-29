بينها دولاً عربية.. 10 دول تشتري صواريخ (جو/جو) الأمريكية

بينها دولاً عربية.. 10 دول تشتري صواريخ (جو/جو) الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم) الإخباري، الجمعة، إن شركة "ريثيون" الأمريكية فازت بصفقة تصنيع أسلحة قيمتها أكثر من 600 مليون دولار، تشمل تصنيع صواريخ متوسطة المدى.

ونقل الموقع، عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها، إن الشركة فازت بعقد قيمته 634 مليون دولار، لتصنيع صواريخ "جو/جو" متوسطة المدى، وبيعها لدول أخرى.

وأوضحت الوزارة، أن العقد الذي أبرمته "ريثيون"، يشمل مبيعات أسلحة لعشر دول، هي كوريا الجنوبية واليابان، والمغرب، وبولندا، وإندونيسيا، ورومانيا، وإسبانيا، وتركيا، والبحرين، وقطر.

وتعد شركة "ريثيون" واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة والمنتجة للصواريخ الموجهة، وهي شركة أمريكية تأسست في 1922، وتتخذ من ماساتشوستس مقرا لها.

أرشيفي: تقنية صواريخ جو/جو الأمريكية
 

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