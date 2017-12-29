اتفاق إسرائيلي أمريكي سري حول "التهديدات الإيرانية"

اتفاق إسرائيلي أمريكي سري حول "التهديدات الإيرانية"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية العاشرة، إن إسرائيل والولايات المتحدة صاغتا اتفاقاً سرياً لإنهاء ما تسميه الحكومة الإسرائيلي بـ "التهديد الإيراني".

ووفق القناة، التي نقلت عن ممثلين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحكومة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن الصفقة تم الاتفاق عليها في اجتماعي سري بين مسؤولين أمنيين واستخباراتيين بارزين من الولايات المتحدة وإسرائيل عقد يوم 12 كانون أول/ديسمبر الجاري في البيت الأبيض.

وأوضح التقرير أن الفريق الإسرائيلي ترأسه مير بن شباط، مستشار الأمن القومي في حكومة نتنياهو، فيما قاد مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، هيربرت ماكماستير، الوفد الأمريكي.

ونتج هذا الاجتماع السري، حسب القناة العبرية، صياغة وثيقة تجمع فيها إسرائيل والولايات المتحدة على إقرار عدة أهداف استراتيجية تتشاركها الدولتان، ومن شأن الاتفاق أن يضمن تحول المبادئ، الذي تحدث عنها ترامب في خطابه الخاص حول إيران، يوم 13 تشرين الثاني/أكتوبر، إلى "خطوات تتخذ على الأرض".

وأوضح التقرير أن الاتفاق ينص على تشكيل فريق عمل خاص سيقوم بتنفيذ مهمة إيجاد آليات دبلوماسية وأخرى خفية لمنع "الجهود الإيرانية" من الحصول على أسلحة نووية، بينما من المتوقع تكليف فريق عمل آخر بعرقلة سعي إيران لتعزيز مواقعها كقوة إقليمية في دول أخرى مثل سوريا ولبنان.

كما سيقوم الفريق الثاني بتنسيق سياسة إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة بعد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، وكيفية التعامل مع "حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية إرهابيا.

وتنص هذه الوثيقة أيضا على تشكيل فريق عمل ثالث مختص ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، بينما سيقوم فريق رابع بدراسة سيناريوهات محتملة سيشارك وفقها أي من إيران أو "حزب الله" في نزاع إقليمي قد يؤدي إلى انفجار الشرق الأوسط برمته.

أرشيفي: سيناريوهات الحرب بين إسرائيل وأمريكا وايران
 

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