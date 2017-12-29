ترامب: الصين تمنع أي حل ودي للملف النووي لكوريا الشمالية

ترامب: الصين تمنع أي حل ودي للملف النووي لكوريا الشمالية
الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
عبر الرئيس الأمركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، عن تنديده بالموقف الصيني فيما يتعلق بالأزمة مع كوريا الشمالية، قائلاً إنها تمنع أي حل ودي للملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد أن كان قد أشاد في الآونة الأخيرة بالجهود الصينية للضغط على بيونغ يانغ.

وعبّر ترامب في تغريدة على "تويتر" عن "خيبة أمله الشديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية"، قائلاً، إنه لن يكون هناك حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس الأميركي يشير إلى أدلة تملكها الولايات المتحدة حول عدم احترام الصين للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

ولم يهدد ترامب بشكل واضح بشن ضربات عسكرية، لكنه كان قد توعد في الأشهر الأخيرة بأن "يدمر بالكامل" كوريا الشمالية في حال أقدم نظام كيم جونغ أون على شن أي هجوم.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها تعتبر العقوبات الجديدة "عملاً حربياً" ضدها.

أرشيفي: الموقف الصيني من الأزمة مع كوريا الشمالية
 

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