مقتل ستة جنود مصريين وثلاثة مسلحين في هجمات متفرقة بالعريش

مقتل ستة جنود مصريين وثلاثة مسلحين في هجمات متفرقة بالعريش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية المصرية، إن قواتها أحبطتت هجوماً مسلحاً في مدينة العريش، وذلك بعد مقتل ستة عسكريين وثلاثة مسلحين في عملية للجيش المصري شمالي سيناء.

وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان لها، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، أن عنصراً مسلحاً قتل وهرب آخر في عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن بالمدينة.

وأضافت الوزارة، أنها رصدت بعض العناصر المسلحة التي تعتزم تنفيذ هجوم تفجيري بمنطقة الساحة الشعبية، لافتةً إلى أن قوات الأمن قامت بإعداد بعض الأكمنة بالموقع، وحال استشعار المسلحين بوجود القوات، بادروا بإطلاق أعيرة نارية، فتم التعامل معهم، ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته.

من جانب آخر، قتل ستة عسكريين وثلاثة مسلحين في عملية نفذها الجيش شمالي سيناء، فيما شهدت مدينة العريش هجوماً بإطلاق قذيفة صاروخية على مدرعة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل مجند ومدني.

وأعلن الجيش أن عبوة ناسفة، انفجرت في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة، أثناء مداهمة إحدى بؤر المسلحين، بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط وخمسة جنود.

فيديو أرشيفي: تواصل عمليات الجيش المصري بسيناء
 

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