مصرع ثلاثة مصريين في هجوم مسلح بالصعيد

فيديو ارشيفي: مقتل خمسة رجال أمن في هجوم مسلح في بني سويف

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة مصريين مصرعهم الليلة الماضية، في هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم على أحد الطرق الرئيسية في منطقة بني سويف شمال صعيد مصر.وقال مصدر أمني: "إن الهجوم استهدف نقطة التحصيل التابعة للمحاجر أمام واحة ميدوم على الطريق الفرعي بين الصحراوي الغربي ومدينة الواسطي شمال محافظة بني سويف، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص"، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).وانتقلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث إلى مستشفى الواسطي المركزي.ولم يصدر بيان رسمي يظهر ظروف الحادث، وهوية الضحايا، وخلفيات الهجوم.