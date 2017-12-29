مصرع ثلاثة مصريين في هجوم مسلح بالصعيد

لقي ثلاثة مصريين مصرعهم الليلة الماضية، في هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم على أحد الطرق الرئيسية في منطقة بني سويف شمال صعيد مصر.
وقال مصدر أمني: "إن الهجوم استهدف نقطة التحصيل التابعة للمحاجر أمام واحة ميدوم على الطريق الفرعي بين الصحراوي الغربي ومدينة الواسطي شمال محافظة بني سويف، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص"، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).
وانتقلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث إلى مستشفى الواسطي المركزي.
ولم يصدر بيان رسمي يظهر ظروف الحادث، وهوية الضحايا، وخلفيات الهجوم.
فيديو ارشيفي: مقتل خمسة رجال أمن في هجوم مسلح في بني سويف