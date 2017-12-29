بوتين يصدر أوامر بتصفية من يعرضون قوات حفظ النظام للخطر

بوتين يصدر أوامر بتصفية من يعرضون قوات حفظ النظام للخطر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس، أمراً "بتصفية" منفذي الاعتداءات الذين يُعرضون قوات حفظ النظام للخطر، وذلك بعد حادثة انفجار قنبلة يدوية الصنع في سوبرماركت  سان بطرسبورغ، والذي اسفر إصابة أربعة عشر شخصا.

وفتحت السلطات تحقيقا رسميا في "محاولة قتل"، لكن الرئيس الروسي وصف الهجوم خلال حفل في الكرملين لعسكريين شاركوا في القتال في سوريا بأنه "عمل ارهابي"، بسحب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقد اصدر بوتين أمرا الى جهاز الاستخبارات الروسي بالتحرك في اطار القانون خلال عمليات التوقيف.

وقال: "لكن في حال تهديد لحياة او صحة عملائنا وضباطنا، يجب التحرك بحزم وعدم القيام بالاعتقال، بل تصفية اللصوص في الحال".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحافيين: "إن هذه التعليمات تتعلق بـ"الذين يستعدون لتنفيذ اعتداءات في بلادنا".

واطلق تنظيم الدولة، والفرع السوري من تنظيم "القاعدة" تهديدات مرات عدة الى روسيا منذ بدء تدخلها في سوريا في 30 ايلول/ستبمبر 2015.

وبعد اعلان بوتين منتصف كانون الاول/ديسمبر عن انسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، قالت اجهزة الامن انها تخشى عودة جهاديين من سوريا والعراق بعد خسارة التنظيم الجهادي كل الاراضي التي كان يسيطر عليها تقريبا.

قال مدير جهاز الاستخبارات الروسي الكسندر بورتنيكوف: "ان حوالى 4500 مواطن روسي غادروا البلاد للقتال الى جانب المسلحين".

ويضاف الى هؤلاء الروس المتحدرين بأغلبيتهم من جمهوريات مسلمة غير مستقرة في القوقاز، آلاف المقاتلين من بلدان آسيا الوسطى ويشكلون جالية مهمة في روسيا.

واكد بوتين ان التدخل الروسي في سوريا سمح بقتل "آلاف" الجهاديين الذين كان يمكن ان يعودوا مدربين ومسلحين ومستعدين.

واشاد بوتين بدور روسيا التي تدخلت لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد في دحر الجهاديين.

وقال: "إن الجيش الروسي قدم مساهمة حاسمة في دحر القوى الاجرامية التي تحدت كل الحضارة، وذلك عبر تدمير جيش ارهابي وديكتاتورية وحشية".

فيديو ارشيفي: تفجير بعبوة ناسفة في مترو سان بطرسبرغ في روسيا


 

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