مصرع قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه باشتباكات في البيضاء

مصرع قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه باشتباكات في البيضاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي قيادي في جماعة الحوثي وخمسة من مرافقيه مصرعهم اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر ميدانية، أن قيادي في جماعة الحوثي، يدعى أبو ابتسام الصداوي لقي مصرعه مع خمسة من مرافقيه، فيما أصيب عدد آخر من عناصر الجماعة خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في منطقة (عقبة القنذع) بمديرية (النعمان) في محافظة البيضاء، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وفي السياق ذاته، لقي أحد عناصر الجماعة حتفه، وأصيب آخر بجروح خطيرة في مديرية (القريشية) بمحافظة البيضاء.

فيديو أرشيفي: اشتباكات بين الحوثيين ورجال القبائل بمدينة رداع بمحافظة البيضاء

 

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