الجيش الوطني الليبي يسيطر على آخر معاقل الجماعات المسلحة ببنغازي

فيديو أرشيفي: الجيش الليبي يقترب من حسم معركة تحرير بنغازي

رام الله - دنيا الوطنتمكن الجيش الليبي الوطني اليوم الخيمس، من السيطرة على أخر معقل للجماعات المسلحة في بنغازي شرقي البلاد، وبذلك تم الاعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الوطنية: "إن الجيش حرر منطقة أخريبيش بالكامل"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأوضح المسماري أن آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، أعلن "تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها".ونقلت وكالة رويترز عن بوخمادة قوله: "نعلن في هذه اللحظة تحرير مدينة بنغازي من المسلحين والقضاء على تنظيم الدولة".وكانت قوات الجيش قد نجحت منذ أشهر في دحر الجماعات المتشددة من مدينة بنغازي، باستثناء بعض الجيوب، التي كان آخرها منطقة أخريبيش.