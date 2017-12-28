مصرع ضابط وخمسة جنود في تفجير عبوة ناسفة بسيناء

مصرع ضابط وخمسة جنود في تفجير عبوة ناسفة بسيناء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ضابط مصري وخمسة جنود مصرعهم اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات التابعة للقوات المسلحة، أثناء مداهمة إحدى البؤر شمال سيناء، بحسب ما أعلنه العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري.

وقال: "إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت خلال نشاط لها، من القضاء على ثلاثة مسلحين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة"، بحسب ما جاء على موقع (بوابة الهدف).

وأضاف: "كما جرى تدمير أربع عربات خاصة بالعناصر المسلحة ومقتل من بداخلها، ويأتي النشاط استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر المسلحة بشمال سيناء".

فيديو أرشيفي: استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة بانفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

 

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