إسرائيل تحتج على الهند بسبب موقفها ضد قرار ترامب

إسرائيل تحتج على الهند بسبب موقفها ضد قرار ترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارسلت وزارة خارجية الاحتلال رسالة احتجاج للهند على خلفية موقفها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المناهض لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، حضّرت الجامعة العربية مشروع اقتراح لعرقلة مشاركة إسرائيل في انتخابات مجلس الأمن الدولي، وهي أهم هيئة في المنظمة، وفقاً  لوكالة الأنباء البحرينية.

ويأتي هذا الاحتجاج قبيل الزيارة المرتقبة، والتي سيجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند بعد أسبوعين، وذلك رداً للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى البلاد بالصيف الماضي، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقبل الزيارة المتوقعة لنتنياهو إلى نيودلهي، أعربت الخارجية الإسرائيلية عن استيائها من تصويت الهند في الوقت الذي أعدت الجامعة العربية مسودة مشروع لعرقلة مشاركة إسرائيل في انتخابات مجلس الأمن.

وأعربت إسرائيل عن احتجاجها على أن الهند أيدت اقتراحاً في الجمعية العامة، يدعو إلى إلغاء إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق على الخبر.

فيديو أرشيفي: لحظة تصويت الأمم المتحدة ضد قرار ترامب بشأن القدس

 

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