بعد قرار ترامب.. سفير روسي يحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة

بعد قرار ترامب.. سفير روسي يحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة
ألكسندر أفدييف سفير روسيا لدى حاضرة الفاتيكان
رام الله - دنيا الوطن
حذر ألكسندر أفدييف سفير روسيا لدى حاضرة الفاتيكان من اندلاع انتفاضة ثالثة، بسبب قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السفير الروسي: "إن تهديداً باندلاع انتفاضة ثالثة بسبب قرار ترامب يثير جدياً قلق الفاتيكان"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وبين أفدييف، أن قرار ترامب كشف عن وجود تقارب واضح بين الموقف الروسي والكرسي الرسولي في التعاطي مع هذه المشكلة الدولية المهمة.

وفي السياق، قال في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية: "إن البابا فرانسيس، أشار في بيان له إلى أن مدينة القدس ينبغي أن تتمتع بوضع خاص، كمدينة مقدسة لدى مختلف الأديان.

وأضاف: "إن هذه المدينة مقدسة لدى الديانات الإبراهيمية الثلاث؛ لذلك يجب عدم تسييس وضعها من خلال اعتبارها العاصمة (إشارة إلى قرار ترامب)، ونذكر بأن بيان البابا الأخير لا يتفق مع القرار الأميركي بشأن القدس، ونحن لدينا الموقف ذاته.

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