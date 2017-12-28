الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان وفتاة في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على اعتقال فتاة على حاجز طيار نصب عند مدخل "النشاش" جنوب بيت لحم.



ووفق ما أوردت صحيفة (القدس)، فإن جنود الاحتلال أوقفوا سيارة عمومية من نوع (فورد) كانت تقل مواطنين ما بين بيت لحم والخليل، وأنزلوا الفتاة واعتقلوها، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.



وفي حادث آخر، اعتقل أفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني خلال كمين لهم نصبوه في منطقة رأس بيت جالا ثلاثة شبان من مخيم عايدة، أثناء مرورهم بمركبتهم في المنطقة.



والشبان هم: فادي وليث نصر الله وأحمد عيد أبو عكر، وتم نقل الشبان الثلاثة إلى جهة غير معلومة.