نزال: حماس لديها خطة لتوسيع تحالفاتها الإقليمية وغير معنيين بالحرب في غزة





وأضاف أنه شخصياً لمس تعاطفاً شعبياً ورسمياً واسعاً مع القضية الفلسطينية، وأن أحد مظاهر هذا التعاطف، الخطوة الجرئية، التي اعتمدها المؤتمر بتخفيض مستوى العلاقة مع إسرائيل، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عربية أو إسلامية، بعد إعلان ترامب حول القدس، وهو ما يستوجب تثمين هذا الخطوة.



وفي تقييم للتصويت الذي جرى في مجلس الأمن، ومن ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر نزال التصويت فشلاً ذريعاً للسياسة الأمريكية، فإن تصوّت أميركا وحدها ضد القرار في مجلس الأمن، ثم يصوّت ضد القرار في الأمم المتحدة ثمانية دول فقط، فهذا يعني مدى "العزلة السياسية" التي تعيشها السياسة الأمريكية.



وحول تطورات الوضع في المنطقة، أكّد نزال أن الحراك الشعبي والرسمي المضاد للتوجّهات الأميركية سيستمر، وأن مهمة القوى السياسية، العمل على استدامة الحراك الشعبي إلى أطول فترة ممكنة.



واستبعد نزال، اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة، لأن جميع الأطراف غير معنية بالوصول إلى ذلك في هذه المرحلة على الأقل، بما فيها الطرف الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، إن الزيارات التي قامت بها قيادات من الحركة في الخارج خلال الأيام الماضية، تأتي تتويجاً لتصريحات صدرت عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، عن بدء حركة (حماس) في بناء تحالفات جديدة في المنطقة.وأوضح نزال، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن الأسابيع الماضية، شهدت حراكاً سياسياً نشطاً للحركة شمل جنوب أفريقيا، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، لافتاً إلى أن هناك خطة لتوسيع هذا الحراك الذي يأتي في سياق الدعوة لتنسيق المواقف في مواجهة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووصف نزال، زيارته الأخيرة لجنوب أفريقا بالناجحة، حيث التقى وفد الحركة على هامش مؤتمر حزب (المؤتمر الوطني الأفريقي)، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة والحزب الحاكم.