مقابل 72 ألف دولار.. جزيرة (ناورو) صوتت لصالح إسرائيل بالأمم المتحدة

مقابل 72 ألف دولار.. جزيرة (ناورو) صوتت لصالح إسرائيل بالأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن إسرائيل اشترت نظاماً لمعالجة الصرف الصحي لصالح جزيرة ناورو في المحيط الهادئ، قبل أسبوعين فقط من تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن لجنة المناقصات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، صادقت على شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة قدرها 71.9 ألف دولار بدون مناقصة، لافتةً إلى أن مساحة ناورو تبلغ 21 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها 11359 نسمة فقط. 

ونقلت الصحيفة، عن لجنة العطاءات تبريرها قرار الموافقة على الشراء بدون مناقصة بالقول: "إن ناورو هي أصغر دولة جزرية مستقلة فيما يتعلق بسكانها وأراضيها، ولديها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل، وقد ناشد رئيس ناورو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالباً الحصول على مساعدة في شكل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تتناسب مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة". 

وأشارت إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي ستخدم "مدرسة في الجزيرة"، منوهةً إلى أن وزارة الخارجية استعانت بخدمات شركة وضعت نظاماً فريداً لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل تكلفة الصفقة جميع النفقات الإضافية، بما في ذلك تكاليف الرحلات الجوية والإقامة والمعيشة لفريق تثبيت النظام، فضلاً عن تكلفة التسليم، من بين تكاليف الأشياء الأخرى". 

وكانت ناورو من بين سبع دول صوتت، الخميس الماضي، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد قرار عربي يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس، ويحث الدول على عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة. 

وصوتت 128 دولة إلى جانب القرار فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

فيديو: التصويت لصالح مشروع قرار بشأن القدس في الامم المتحدة
 

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