ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

أرشيفي: نقاشات حول رسوم العمالة الأجنبية

رام الله - دنيا الوطنقررت المملكة العربية السعودية، الخميس، إعفاء عدة جنيسيات أجنبية من الإبعاد خارج البلاد، وكذلك إعفائهم من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.وقالت وزارة العمل السعودية عبر حسابها في "تويتر"، الخميس، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد هم: "الفلسطينون بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي (بدون)" كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.وأعلنت وزارة المالية السعودية، مؤخراً، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.وتوقعت الوزارة، أن يحقـق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 32.55 مليون نسمة حتى منتصف العام الجاري، 20.41 مليون نسمة من السعوديين بنسبة 62.7 بالمائة من السكان، بينما 12.14 مليون نسمة من الأجانب بنسبة 37.3 بالمائة.ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 10.9 ملايين عامل.