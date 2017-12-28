روسيا: نشر الصواريخ الأمريكية في اليابان يبعث على القلق الشديد

فيديو: اليابان تنشر صواريخ أمريكية مضادة للصواريخ البالستية

رام الله - دنيا الوطنحذرت المتحدثة وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، من تداعيات قرار اليابان نشر منظومة أمريكية للدفاع الجو على أراضيها، مشيرةً إلى أن قرار الحكومة اليابانية مؤسف جداً ويبعث على قلق شديد.وأوضحت، ماريا زاخاروفا، وفق ما أورد موقع روسيا اليوم، أن نشر هذه المنظومات، أيا كانت مبرراته، "يمثل بدون أي شك، خطوة جديدة باتجاه إنشاء قطاع إقليمي متكامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الدرع الصاروخية الكونية الأمريكية".وأشارت بهذا الصدد إلى أم المنظومات المذكورة مزودة بمنصات إطلاق متعددة الوظائف قد تستخدم لإطلاق صواريخ هجومية أيضا، الأمر الذي "يعني إقدام الأمريكيين، وبالتعاون مع اليابان عمليا، على خرق جديد لاتفاقية تدمير الصواريخ المتوسطة والقصية المدى".وقالت زاخاروفا إن موسكو تنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتناقض مع جهود تهدف إلى ضمان السلام والأمن في المنطقة، علاوة على كون تصرفات طوكيو "تتنافى بصورة مباشرة مع المهمة الأولوية وهي بلورة الثقة المتبادلة بين روسيا واليابان في المجال العسكري الدبلوماسي، وهذا ما "سينعكس سلبا للأسف على الأجواء العامة من العلاقات الثنائية، بما في ذلك المفاوضات حول عقد معاهدة السلام" التي لم يتم توقيعه بين موسكو وطوكيو حتى الآن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية غي 1945.