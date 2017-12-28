بسبب غلاء الأسعار والفساد.. متظاهرون إيرانيون يهتفون: "الموت للديكتاتور"

رام الله - دنيا الوطن

أقدم الآلاف من الإيرانيين، اليوم الخميس، على التظاهر في شوارع عدة مدن إيرانية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والفساد، مرددين شعارات مناوئة للنظام الإيراني بينها "الموت للدكتاتور"، فيما ردت السلطات بحملة قمع أسفرت عن اعتقال العشرات.



وتركزت المظاهرات في مشهد ثاني أكبر مدن البلاد، ويزد و نيشابور وشاهرود وكاشمر، حسب ما قال حساب "إيران الحرة" في تغريدات أرفقها بمقاطع فيديو للاحتجاجات، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين في مشهد شمال غرب إيران، وهم يهتفون "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للدكتاتور".



ولم يؤد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية في 2015 إلى نتائج اقتصادية لفئات الشعب العريضة التي تعاني وضعا صعبا وترى أن الأمور لم تتغير بسبب الفساد وسوء الإدارة، وذهاب أموال طائلة لتمويل ميليشيات إيران الإرهابية في المنطقة.



وتشير أرقام مركز الإحصاءات الإيراني، إلى بلوغ نسبة البطالة 12.4%، في البلاد، خلال العام المالي الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4% مقارنة بالعام الماضي.



ويوجد قرابة 3.2 مليون عاطل عن العمل في إيران، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 80 مليون نسمة.



ويتأجج الغضب في الشارع الإيراني، وسط ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك البيض، بنسبة من 30 إلى 40 في المائة خلال الأيام الماضية.



وقالت "إيران الحرة" إن قوات الباسيج هاجمت المتظاهرين في مشهد، في حين ذكرت الرواية الرسمية أن عددا من المحتجين اعتقلوا.