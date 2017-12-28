تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، أن الاحتفال المركزي لحركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ53 سيكون في مدينة رام الله يوم الأحد المقبل.



وأوضح محيسن، في حديث لإذاعة موطني، الخميس، أن التجمع سيكون في مدرسة ذكور رام الله، ومسيرة باتجاه ضريح الشهيد ياسر عرفات لوضع أكاليل الزهور، وايقاد شعلة الانطلاقة، كاشفًا أن الرئيس الرئيس محمود عباس سيتوجه بخطاب مقتضب.



وأشار محيسن إلى أنه من المقرر تنظيم سلسلة من الفعاليات، لمناسبة الذكرى الـ53 للثورة الفلسطينية، و"كرسالة نبعثها للعالم لتأكيد حقنا في الحرية والاستقلال".



وأضاف أنه تم اقرار فعاليات شعبية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج، للتعبير لمناسبة هذا العيد الوطني عن قدرتنا على مواجهة المؤامرات على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الفعاليات رسالة واضحة للعالم نؤكد فيها حقنا في الحرية والاستقلال والاستمرار بالثورة وفاء للشهداء حتى تحرير الأرض.