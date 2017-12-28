فيديو: قدورة فارس: تصرفات "أورون حزان" تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية

فيديو: قدورة فارس: تصرفات "أورون حزان" تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية
رئيس نادي الأسير - قدورة فارس
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن الاعتداء الذي قام به عضو الكنيست الإسرائيلي ارون حزان، هو اعتداء وحشي ومنحط مثل الذي قام به، لافتاً إلى أنه "شخص منحرف وعمل قبل أن يكون عضو في الكنيست في أحد النوادي الليلية في بلغاريا"،

وأضاف فارس، لـ "دنيا الوطن"، إن حزان جاء إلى هنا بعد أن نهب شيء من المال هناك وأصبح رجل غني، وبالتالي من بوابه ماله الذي جاء به من الفساد وأصبح عضو في الكنيست، واعتقد أنه يكرس شرعيته وحضوره من خلال مثل هذه التصرفات السخيفة، وهذا العمل يعكس صورة الحكومة الإسرائيلية فهو يشبههم وهم يشبهونه بالضبط، فهكذا يفكر نتنياهو وحكومته، لأن هذا الحدث الذي وقع كان يجري الحديث عنه قبل وقوعه بأيام ولو أرادت الحكومة لمنعت هذه الإجراء لمنعته ولكنها لم تفعل وبالتالي هي تتحمل نتيجة ما حدث".

وشدد قدورة، على خطورة الواقعة فيما سيحدث في المستقبل إذ أن الذي قام بها هو عضو كنيست وهو المفروض قدوة للآخرين، وهو كذلك في التطرف، فهو فعل ما فعل أمام الجميع، متسائلاً: "ما الذي يمنع أن يقوم متطرف أخر بإطلاق نار على الحافلة أو احراقها".

وتابع: "مثل هذه التصرفات هي تحريض بصورة واضحة وبصورة مدروسة على الشعب الفلسطيني، والاعتداء على عائلات المعتقلين وهم في طريقهم إلى المعتقلات لزيارة أبنائهم سيفتح الباب والضوء الأخضر للآخرين ويمكن أن يتجدد الاعتداء بوسائل أكثر وحشية.

ونوه قدورة، أن الصليب الأحمر ليس لديه سلطة فعلية يفرضها، ولكن للصليب كمنظمة إنسانية سلطة أخلاقية، وهذه السلطة الأخلاقية يفترض أن تحترم من قبل القوى الغاشمة القوة المحتلة دولة الاحتلال التي تدعي أنها جزء من المنظومة الدولية وجزء من الاتفاقيات الدولية.

واستطرد: "أما وقد تم السماح للصليب الأحمر أن يعمل هنا فعليهم أن يحترموا رسالة هذه المنظمة، كما نتمنى على الصليب الأحمر أن يتوجه للمنظمات الدولية الهامة وتضعهم في صورة التعقيدات والعراقيل التي تضعها دولة الاحتلال في وجه عمل منظمة الصليب الأحمر، وكذلك أن يفكر الصليب الأحمر بمغادرة فلسطين، ولكن بشرط وهو أن يوضح الصليب الأحمر سبب المغادرة هو منع الاحتلال من أداء المنظمة لرسالتها، والظروف غير معقولة التي يفرضها الاحتلال".

فيديو: جانب من لقاء "دنيا الوطن" مع قدورة فارس
 

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