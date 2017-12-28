(100 دقيقة).. كرنفال شبابي لعرض المواهب الترفيهية في غزة

فيديو: كرنفال شبابي في مدينة خانيونس

خاص دنيا الوطننظمت مجموعة شبابية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الخميس، كرنفال شبابي حمل عنوان "كرنفال 100 دقيقة"، وذلك لعرض المواهب الشابة في المدينة.وتضمن الكرنفال الشبابي، عرض عدد من المواهب في مجالات الترفيه والموسيقى والكوميديا، وذلك بحضور العديد من المواطنين والمؤسسات المجتمعية.وقال القائم على الكرنفال، محمد أبو دقة، إن الكرنفال تضمن عدة مواهب من محافظة خانيونس، بهدف تسليط الضوء على تلك المواهب واعطائها الفرصة لتقديم نفسها، لافتاً إلى أن المواطنين أبدوا اعجابهم بالفكرة.