الرئيس: الوحدة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا لمواجهة الظروف المحيطة بالقضية

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن تحقيق الوحدة الوطنية مصلحة وطنية فلسطينية عليا، يجب تحقيقها لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير المصري سامي مراد، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وأطلع الرئيس عباس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ضوء قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.