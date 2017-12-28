البرغوثي: اعتقال الأطفال وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال مشاركته في المسيرة التي جرت أمام سجن عوفر احتجاجا على اعتقال نور وعهد ونريمان التميمي ان اعتقال الاطفال سيبقى وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي.



وأضاف البرغوثي ان هذه المظاهرة تجري للمطالبة بالافراج الفوري عن عهد ونور وناريمان وضد اعتقال جميع الاطفال ومن أجل الدفاع عن حقوقهم التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.



وأوضح البرغوثي ان اسرائيل تحولت الى أسوأ نظام فصل وتمييز عنصري في التاريخ وتتصرف كدولة مارقة وخارجة عن القانون ولا يكتفي المسؤولون فيها بالبطش بالا طفال بل ويشنوا بوقاحة حملات تحريض عنصرية ضدهم.



وشدد البرغوثي على حق اطفال فلسطين بأن ينعموا بالحرية وبحقوقهم كباقي أطفال العالم