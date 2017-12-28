حكومة التوتفق تدين هجوم التفجيري على مدينة بطرسبورج الروسية

رام الله - دنيا الوطن

أدانت حكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الهجوم التفجيري الذي ضرب مدينة بطرسبورج الروسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان هذا الهجوم المدان والمستنكر الذي استهدف احد المتاجر في المدينة الروسية يؤكد من جديد ضرورة التحرك والتكاتف العالمي من اجل الوقوف في وجه خطر (الاٍرهاب) الداهم الذي يهدد أبناء البشرية في كل مكان.



وأضاف المتحدث الرسمي بان الحكومة والشعب العربي الفلسطيني يقف إلى جانب الشعب الروسي الصديق وقيادته في هذا الوقت العصيب.